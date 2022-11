Bassines de Sainte-Soline : Gérald Darmanin annonce un renforcement des forces de l’ordre

Il avait déjà exprimé son soutien aux forces de l’ordre lors des premières mobilisations contre la construction de méga-bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Hier soir, lundi 31 octobre, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fermement condamné le mode opératoire des manifestants. "(Ils) relèvent, je n’ai pas peur de le dire, de l’éco-terrorisme que nous devons combattre", a-t-il affirmé.



Plus de 60 blessés du côté des gendarmes

Le ton est monté d’un cran entre les forces de l’ordre et les militants qui souhaitent la mise en place d’une ZAD (zone à défendre). "Nous allons pouvoir surveiller le retour potentiel des pelleteuses si le gouvernement n’a pas encore compris notre message d’arrêter tout de suite ce chantier", déclare un militant. Mais le ministre s’y oppose et annonce le renforcement des forces de l’ordre. Il y a eu plus de 60 blessés côté gendarmes et 50 blessés du côté des manifestants.