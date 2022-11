Méga-bassines de Sainte-Soline : quatre manifestants jugés à Niort

C. Rigeade, M.-N. Missud, E. Tymen, France 3 Poitou-Charentes, C. Beauvalet

Quatre personnes interpellées samedi 29 octobre dans une manifestation contre le projet de méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ont été jugées en comparution immédiate, lundi 31 octobre.

Quatre hommes sont acclamés par des soutiens lundi 31 octobre devant le tribunal judiciaire de Niort (Deux-Sèvres). Ils avaient été arrêtés samedi 29 octobre lors de la manifestation contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour participation à un groupement formé en vue de commettre des dégradations et des violences. "Je me sens toujours injustement traité. J’ai l'impression que nous sommes totalement innocents et que c’est un procès politique", dit l’un des prévenus.

Une nouvelle manifestation mercredi

Ils ont tous les quatre obtenu un délai pour préparer leur défense. “On n'a pas réussi à interpeller les personnes qui jetaient des cocktails Molotov ou qui tiraient des mortiers. On a réussi à interpeller des personnes qui participaient au mouvement général, qui visait à commettre des violences sur les forces de l’ordre et qui avait un objectif, dégrader le bien d’autrui”, explique Julien Wattebled, procureur de la République de Niort. Il ne reste qu’une cinquantaine de manifestants sur place ce soir. Une nouvelle manifestation est prévue mercredi.