Assurance-chômage, semaine de quatre jours, salaires… Le gouvernement organise un séminaire autour du travail mercredi matin

Le Premier ministre Gabriel Attal réunira un séminaire gouvernemental à Matignon consacré au travail, un des thèmes majeurs de sa politique, avec les ministres concernés, mercredi 27 mars, de 10 heures à midi.

Au programme : une éventuelle réforme de l'assurance-chômage, alors que les dépenses sociales sont dans le viseur de l'exécutif pour réduire le déficit, ainsi que la semaine de quatre jours, encore à l'état expérimental. Le séminaire se déclinera en trois sujets : l'incitation à la reprise d’emploi, la "désmicardisation" et une réflexion collective sur les nouvelles formes de travail, a annoncé Matignon à France Télévisions.

Gabriel Attal va s'exprimer au JT

Le chef du gouvernement sera invité au journal de 20 heures de TF1 mercredi soir, a fait savoir la chaîne privée. Il s'exprimera notamment sur le budget et le marché du travail. "Au lendemain de la publication des derniers chiffres de l'Insee, le Premier ministre sera notamment interrogé sur la question du déficit", a précisé TF1. "Il viendra par ailleurs dévoiler les tout derniers arbitrages du gouvernement sur le travail et s'exprimera sur plusieurs sujets d'actualité", a ajouté la chaîne.

L'Insee a dévoilé mardi un déficit budgétaire équivalent à 5,5% du PIB en 2023, soit 0,7 point de plus que l'année précédente, et 0,6 point de plus qu'initialement prévu par le gouvernement. Le gouvernement avait prévenu début mars que le déficit serait "significativement" plus élevé que sa prévision de 4,9% du PIB.