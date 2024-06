Elections européennes : "Jamais le risque d'une extrême droite en capacité de bloquer les institutions européennes n'a été aussi élevé", selon Gabriel Attal

"Jamais le risque d'une extrême droite en capacité de bloquer le Parlement européen et de bloquer les institutions européennes n'a été aussi élevé", a affirmé ce lundi sur franceinfo le Premier ministre Gabriel Attal.

Pour le Premier ministre, "les élections de dimanche (9 juin) sont probablement les plus importantes dans l'histoire des élections européennes". "On ne sera pas plus forts en étant plus seuls", a assuré Gabriel Attal, pointant notamment la liste du RN. Il faut être "plus forts" et donc "plus unis avec les autres pays européens", a-t-il ajouté, à moins d'une semaine des élections européennes.

🔴 Élections européennes ➡️ " Si on a une Europe bloquée à partir du 9 juin prochain, cela va être très difficile de faire progresser les choses pour les Français ", observe Gabriel Attal. pic.twitter.com/nFLlFTpvxA — franceinfo (@franceinfo) June 3, 2024

Selon lui, "la première conséquence des élections européennes dimanche, si l'extrême droite est à un niveau qui est celui qu'on dit, c'est que la France enverrait le premier bataillon de députés d'extrême droite anti-Union européenne au Parlement européen". La liste Rassemblement national de Jordan Bardella est crédité de 32 à 34% d'intentions de vote, loin devant la candidate de la majorité présidentielle Valérie Hayer (16%).