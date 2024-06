Direct Elections européennes 2024 : suivez les interviews des principaux candidats toute la matinée depuis la Maison de la radio

Quel avenir pour l'Europe ? A quelques jours des élections européennes, qui se dérouleront en France le 9 juin, franceinfo réunit douze des candidats têtes de liste pour "Demain l'Europe", une matinée événement en public à la Maison de la radio, à suivre lundi 3 juin dès 9 heures sur franceinfo.fr.

Douze candidats. Voici les têtes de liste ou candidats qui se succèderont dans l'auditorium de Radio France, par ordre de passage : Valérie Hayer (Renaissance et alliés), Marion Maréchal (Reconquête), Guillaume Lacroix (Europe Territoires Ecologie), Manon Aubry (La France insoumise), Hélène Thouy (Parti animaliste), François-Xavier Bellamy (Les Républicains), Léon Deffontaines (Parti communiste), Willy Schraen (en 3e position sur la liste Alliance rurale), Marie Toussaint (Les Ecologistes-EELV), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Raphaël Glucksmann (Parti socialiste-Place publique), Jordan Bardella (Rassemblement national).

Des questions de journalistes et du public. L'événement, présenté par Emilie Tran Nguyen, est à retrouver sur l'antenne radio de franceinfo et à suivre en intégralité sur franceinfo canal 27 de la TNT. Les têtes de liste répondent pendant 20 minutes aux questions de Salhia Brakhlia, journaliste à franceinfo, Nicolas Prissette, journaliste à La Tribune dimanche, et à celles du public de l'Auditorium. L'échange se poursuit pour chaque tête de liste avec les questions des internautes sur la chaîne Twitch de franceinfo, dans un "Talk" spécial avec Ludovic Pauchant, Victoria Koussa et Paul Barcelonne.