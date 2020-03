Municipales 2020 : visualisez en un gif l'enracinement du Rassemblement national dans le Sud-Est et l'ancien bassin minier

Sur ces deux territoires, le parti de Marine Le Pen a repris ses villes dès le premier tour et renforcé ses scores.

Le Rassemblement national reste sur ses fondamentaux. Dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales, le parti de Marine Le Pen a repris ses villes et renforcé ses scores dans deux zones : l'ancien bassin minier, dans les Hauts-de-France, et le pourtour méditerranéen, dans le Sud-Est. Déjà élu au premier tour en 2014, le maire sortant d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais, 26 400 habitants), Steeve Briois, rempile en 2020 pour un deuxième mandat avec un triomphal 74,21%. A Béziers (Hérault), le maire sortant Robert Ménard, soutenu par le RN et partisan de "l'union des droites", est aussi largement réélu (68,74%).

Le gros coup du RN pourrait venir de Perpignan, où le député RN Louis Aliot vire largement en tête au premier tour avec 35,65% des voix. La capitale catalane pourrait devenir la première ville de plus de 100 000 habitants à tomber dans l'escarcelle du RN. Mais va-t-il confirmer ce score dans une semaine ? "Quand on voit comment ça s'est passé aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait tenir un second tour", a déclaré Louis Aliot, à propos de l'épidémie de coronavirus.