Le Rassemblement national, en difficulté financière, licencie des salariés

Le parti a informé quatre salariés de leur prochain licenciement économique et n'a pas remplacé deux départs en retraite anticipée.

Un parti politique en difficulté sur le plan économique. Le Rassemblement national, qui accuse un fort endettement et accumule les pertes, a informé quatre salariés de leur prochain licenciement économique et n'a pas remplacé deux départs à la retraite anticipée, a indiqué à l'AFP le parti dirigé par Marine Le Pen, confirmant des informations du Figaro. Quatre personnes du service de communication ont reçu leur convocation à un entretien préalable pour licenciement "économique", la direction du parti ayant "décidé d'externaliser ce service", selon le RN.

Deux autres salariés ont été mis à la retraite anticipée et ne seront pas remplacés. En plus de ces départs, le parti avait déjà procédé à un licenciement cet été, toujours selon Le Figaro. Le RN cherche en outre à déménager son siège, situé à Nanterre (Hauts-de-Seine), pour se rapprocher du centre de Paris mais faire aussi des économies avec un local plus petit.

Le parti, présidé depuis 2011 par Marine Le Pen, a subi une nouvelle perte en 2018 de 2,4 millions d'euros, selon les derniers comptes publiés du parti. Les charges du personnel (salaires et charges sociales) ont notamment représenté 3,5 millions d'euros en 2018, pour 53 salariés.