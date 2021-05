Élections régionales : "Je combattrai toujours le Rassemblement national", lance la députée LREM Coralie Dubost

La région Paca élira-t-elle comme président un élu du Rassemblement national ? Selon une étude de l'institut de sondage Elabe, le candidat du RN Thierry Mariani est nettement en tête des intentions de vote (43%) au premier tour des élections régionales des 20 et 27 juin. Le second tour est plus indécis. "Il est bien évident que le Rassemblement national est notre adversaire politique, mon adversaire politique", a estimé, mercredi 26 mai dans "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, Coralie Dubost, députée LREM de l'Hérault, affirmant qu'elle combattrait "toujours le Rassemblement national".

S'adressant ensuite à Patrice Bessac, maire PCF de Montreuil (Seine-Saint-Denis), un de ses contradicteurs, elle a déclaré que "la gauche comme la droite, dans ses partis traditionnels, a choisi comme adversaire politique Emmanuel Macron, et non le Rassemblement national, passant le quinquennat à faire de l'opposition caricaturale sans apporter de contre-proposition".