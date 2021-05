Régionales en Paca : le candidat RN Thierry Mariani en tête de 10 points sur le LR Renaud Muselier au premier tour, selon un sondage

Selon l'étude Elabe commandée par BFMTV, le candidat du Rassemblement national est nettement en tête des intentions de vote (43%) au premier tour, alors que le second tour est plus indécis.

Thierry Mariani va-t-il remporter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) ? Selon un sondage Elabe commandé par BFMTV, publié mercredi 26 mai, le candidat du Rassemblement national arrive largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections régionales (20 juin).

>> Elections régionales : en Paca, la guerre des droites déroute les élus comme les électeurs des Républicains

La liste conduite par Thierry Mariani est créditée de 43% des intentions de vote, et devance celle menée par le président sortant Les Républicains (33%), Renaud Muselier, qui a conclu une alliance avec la majorité présidentielle La République en marche (LREM). La liste d'union de la gauche (EELV, PS, PCF, Génération.s), menée par Jean-Laurent Felizia, arrive en troisième position (12%), devant la liste écologiste de Jean-Marc Governatori (6%).

Un second tour plus indécis

L'issue paraît plus indécise au second tour (27 juin). "En cas de triangulaire, Thierry Mariani est crédité de 45% des voix et devancerait Renaud Muselier (37%). La liste de gauche menée par Jean-Laurent Félizia serait largement distancée (18%)", écrit Elabe dans son étude, qui explique que Mariani et Muselier obtiendraient des "scores très proches" en cas de retrait de la liste menée par Félizia. Dans cette hypothèse, les deux candidats seraient au coude-à-coude, avec 50% des intentions de vote.

Elabe dresse également la liste des thématiques prioritaires du prochain président de région, selon les sondés. La sécurité arrive en tête, devant l'immigration, l'emploi et l'environnement.