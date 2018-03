Assistants d'eurodéputés FN : l'ancien collaborateur de Nicolas Bay mis en examen pour "recel d'abus de confiance"

Timothée Houssin, l'ancien assistant parlementaire au Parlement européen de Nicolas Bay a été mis en examen pour "abus de confiance", a appris mercredi franceinfo de source proche du dossier.

Il s'agit de la neuvième mise en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés Front national. Timothée Houssin, l'ancien collaborateur de l'eurodéputé FN Nicolas Bay au Parlement européen, a été mis en examen le 20 mars dernier pour recel d'abus de confiance, a appris mercredi 28 mars franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de Mediapart.

Information judiciaire ouverte il y a plus d'un an

Dans cette affaire, le Front national, Marine Le Pen, Louis Aliot et quatre autres assistants d'eurodéputés ont déjà été mis en examen. Une information judiciaire a été ouverte le 15 décembre 2016 pour abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé.

L'enquête vise à déterminer si des assistants parlementaires de députés européens FN ont été rémunérés indûment par Bruxelles, alors qu’ils ne travaillaient que pour le parti.