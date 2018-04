"Son élection doit beaucoup à un jeu du destin" : François Hollande tacle Emmanuel Macron

L'ancien président de la République revient sur le bilan de son quinquennat, dans un ouvrage qui paraît demain en librairie et dans un interview à "L'Obs". Il y critique aussi l'action de son ancien ministre et successeur.

Un an après son départ de l'Elysée, François Hollande est de retour sur la scène médiatique, à l'occasion de la parution de son livre, Les Leçons du pouvoir (éd. Stock), mercredi 11 avril. A en croire quelques bonnes feuilles déjà sorties dans la presse et ses propos dans un interview à L'Obs, l'ancien président n'est pas avare de critiques envers son ancien ministre et successeur, Emmanuel Macron.

"Son élection doit beaucoup à un jeu du destin et à l’état des autres forces politiques. Il a dit lui-même qu’il avait été élu "par effraction". C’est vrai, tacle François Hollande dans un grand entretien accodé à l'hebdomadaire L'Obs. Il [Emmanuel Macron] ne s’est jamais inscrit dans l’histoire ni dans la culture de la social-démocratie. Il ne mène donc pas une politique qui s’en inspire."

Il dénonce une pratique "monarchique" du pouvoir

"Je défends une conception qui, sans être faible, n’est pas monarchique", écrit-il notamment soucieux de poser la différence entre "autorité" et "autoritarisme", rapporte Le Parisien. Une référence directe à un entretien d'Emmanuel Macron de l'été 2015, dans lequel le jeune ministre estime que la France vit dans une nostalgie implicite de la monarchie et que la disparition du roi a laissé une place vide au sommet de l'Etat. "Rétrospectivement, cette dissertation éclaire bien la pratique du pouvoir qu'il met en avant depuis son élection", écrit François Hollande, repris dans Le Figaro.

L'ancien chef de l'Etat en profite aussi pour donner, en creux, des conseils à son successeur. "Lorsque l’on passe par la négociation, la concertation, on arrive à un résultat, assène-t-il. Quand on passe en force, on peut gagner. Mais on perd en crédibilité, en légitimité."

François Hollande revient également sur le départ d'Emmanuel Macron de son gouvernement, sur fond d'ambition présidentielle. Il raconte comment son ministre tente de calmer les rumeurs, en lui adressant un texto à la veille de donner un meeting à la Mutualité. “Mes soutiens diront demain que le 12 (juillet 2016) ne sert ni à démissionner ni à annoncer ma candidature. Grotesque. Bises”. Mais le jour J, pourtant, la foule scande "Macron président". Et l'intéressé leur lance : “Plus rien n'arrêtera le mouvement de l'espoir. Nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire !”

Un retour sur les ambitions présidentielles du ministre

Le départ est acté le mois suivant. "[Emmanuel Macron] m'annonce qu'il veut retrouver se liberté, écrit l'ancien président. Je lui demande ce qu'il fera si je me déclare. Il entre dans un développement emberlificoté sur une 'offre politique' qui exprime bien plus la gêne que l'ambiguïté. Sa non-réponse en est une".

François Hollande avait déjà adressé quelques critiques à son successeur, dès l'été dernier. En marge du festival du film francophone d'Angoulême, l'ancien président avait estimé qu'il ne faudrait pas "flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures". L'intéressé lui avait répondu deux jours plus tard, lors d'une visite en Roumanie : "On ne fait pas de réformes pour ressembler aux autres". Ce qui n'avait pas empêché l'ancien locataire de l'Elysée de renouveler ses critiques à l'automne, en réclamant cette fois des "réformes justes et équilibrées".