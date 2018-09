Soupçons d'emploi fictif : François Fillon entendu en ce moment par les juges

L'ancien candidat à la présidentielle est soupçonné d'avoir accordé un emploi fictif à son épouse Penelope lorsqu'il était député.

De retour devant les juges. François Fillon est entendu, vendredi 7 septembre, par les juges d'inscrution qui enquêtent sur les soupçons d'emploi fictif contre sa femme Penelope, selon une source proche du dossier à France 2, qui confirme une information du Parisien. Penelope Fillon avait été auditionnée la veille.

Dans cette affaire, l'ancien candidat à la présidentielle est mis en examen depuis mars 2017 pour "complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée". Il est soupçonné d'avoir accordé à son épouse un emploi fictif d'assistante parlementaire lorsqu'il était député.

Retiré de la vie politique après sa défaite en mai 2017, François Fillon travaille désormais pour le cabinet Tikehau Capital, un société d'investissements spécialisée dans le rachat de dettes d'entreprises.