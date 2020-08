François Bayrou va être nommé Haut-Commissaire au plan en septembre

Le maire de Pau et ex-garde des Sceaux devra "imaginer la France dans 10, 20, 30 ans".

Le maire de Pau et ancien garde des Sceaux, François Bayrou, va être nommé au poste de Haut-Commissaire au plan au mois de septembre, après le Conseil des ministres de rentrée du 25 août, annonce France Inter lundi 17 août. Il sera chargé de la prospective pour les décennies à venir, et doit incarner le retour de la "souveraineté économique française", après la crise sanitaire du coronavirus.

Selon les informations de nos confrères, François Bayrou souhaite être directement rattaché à l'Elysée, et non pas à Matignon ou à un ministère comme le veut la tradition. Il ne devrait donc pas assister au Conseil des ministres, et il aura des bureaux indépendants.

Ce poste de Haut-Commissaire au plan lui permettrait aussi de rester maire de Pau, car le cumul des mandats n'est pas interdit pour un tel poste.