Violences au meeting d'Eric Zemmour : deux hommes mis en examen après l'agression de militants de SOS Racisme

Coups de poings, coups de pieds, chaises qui volent... Le premier meeting de candidat à l'élection présidentielle d'Eric Zemmour, à Villepinte (Seine-Saint-Denis), s'était terminé sur des violences, dimanche 5 décembre, pendant une action de militants de SOS Racisme. Jeudi 16 décembre, deux hommes ont été mis en examen pour violences volontaires, annonce le parquet de Bobigny. L'un des mis en cause est le leader présumé du groupuscule d'ultradroite les "Zouaves Paris", Marc de Cacqueray-Valmenier, 23 ans, a précisé le parquet. Le second est un jeune homme âgé de 18 ans. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils avaient été arrêtés mardi et mercredi et placés en garde à vue.