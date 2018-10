VIDEO. "Re-grimpe vite dans ton arbre, tu es de la merde" : Hapsatou Sy dénonce les courriers racistes qu'elle reçoit

L'ancienne chroniqueuse de l'émission "Les Terriens du dimanche" est la cible de messages injurieux depuis qu'Eric Zemmour s'est attaqué à son prénom.

L'acharnement continue. Près d'un mois après avoir été prise à partie par Eric Zemmour sur son prénom, Hapsatou Sy reçoit des courriers injurieux et racistes. Dans une vidéo publiée sur Twitter, lundi 8 octobre, l'ancienne chroniqueuse de l'émission "Les Terriens du dimanche" montre l'un d'entre eux, qui contient des matières fécales.

"J'arrive au bureau. Comme un lundi, j'ouvre mon courrier. Et je reçois de la merde de gens qui se faisaient chier ce week-end", raconte-t-elle.

Ils sont courageux ces idiots ! Si vous imaginez une seconde que vous allez gagner ! Vous perdez votre temps. Un petit séjour en garde à vue et ça va trembler comme pas permis ! Je vais m’acharner moi aussi ! #raciste pic.twitter.com/fXXES22nNJ — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 8 octobre 2018

L'entrepreneuse âgée de 37 ans lit le contenu de la lettre : "Non, on ne se laissera pas bouffer par des singes de ton genre. Re-grimpe vite dans ton arbre, tu es de la merde." A côté de ces mots, une trace de déjection. "En plus du dégueulis que je reçois sur les réseaux sociaux à longueur de journée, maintenant vous continuez après les menaces de mort à faire ça… Vous perdez votre temps. Je continuerai à dénoncer ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Et vous ne gagnerez pas non plus", souligne Hapsatou Sy.