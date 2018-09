La chroniqueuse de C8 Hapsatou Sy souhaite porter plainte contre Eric Zemmour, évoquant des "insultes graves"

Nouvelle polémique autour d'Eric Zemmour. Hapsatou Sy, chroniqueuse de l'émission de C8 "Les Terriens du dimanche", a annoncé dimanche 16 septembre qu'elle entendait porter plainte contre le polémiste, après avoir subi, selon elle, "des insultes graves" sur le plateau de sa part.

Dimanche, Thierry Ardisson et son équipe recevaient Eric Zemmour à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Destin français. Une discussion s'est alors engagée sur le choix des prénoms des enfants français. Eric Zemmour s'est montré très critique à l'égard du choix de Rachida Dati d'appeler sa fille Zohra. "Normalement, chez moi en tout cas, depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce que l’on appelle le calendrier, c’est-à-dire les saints chrétiens", a estimé le polémiste.

"Je m’appelle Hapsatou et je suis française, lui a répondu Hapsatou Sy. Vous voudriez qu[e ma mère] m’appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ?" "Votre mère a eu tort (...) Corinne, ça vous irait très bien", a lâché Eric Zemmour.

"Sur le plateau, j'ai subi des insultes graves ainsi que mes parents", a réagi la chroniqueuse peu après l'émission. "Je vous informe réfléchir à déposer plainte", explique Hapsatou Sy, tout en évoquant un échange particulièrement violent entre elle et Eric Zemmour, mais coupé au montage. "Très affectée par la violence de la scène que j’ai eu à vivre et que vous n’avez pas vue ce soir, je réfléchis à quitter l’émission", déclare la jeune femme sur Twitter.

Je vs informe réfléchir à déposer plainte contre Mr Zemmour. Sur le plateau, j’ai subi des insultes graves ainsi que mes parents. Très affectée par la violence de la scène que j’ai eu à vivre et que vs n’avez pas vu ce soir, je réfléchis à quitter l’émission. @lesterriens @C8TV