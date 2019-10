RTL cesse sa collaboration avec Eric Zemmour à cause de son discours sur l'immigration et l'islam à la Convention de la droite

La station du groupe M6 considère qu'"Eric Zemmour a changé de statut".

"Eric Zemmour ne participera plus au débat de 8 heures 20 le vendredi, auquel il ne collaborait déjà plus que ponctuellement." RTL va cesser sa collaboration avec le polémiste Eric Zemmour, récemment condamné pour provocation à la haine religieuse et objet d'une nouvelle enquête après un violent discours anti-immigration et anti-islam, a indiqué la station jeudi 3 octobre, confirmant une information du site Puremédias. La radio précise toutefois que "dans le cadre de la pluralité des opinions à laquelle RTL est attachée, la porte ne lui est pas fermée", en tant qu'invité lors d'émissions.

La station du groupe M6 considère en effet que "suite à sa prise de position, Eric Zemmour a changé de statut" et ne peut plus être vu comme un journaliste lambda, précise une source en interne. Le polémiste, invité samedi 28 septembre à la tribune de la "Convention de la droite", réunion organisée par les proches de l'ancienne députée d'extrême droite Marion Maréchal, s'en était pris dans un violent discours aux immigrés "colonisateurs" et cité l'écrivain Renaud Camus, théoricien du "grand remplacement" de la population blanche et chrétienne par une population immigrée musulmane.

Ce discours lui a valu l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour "provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence" et a suscité de nombreuses réactions dans le monde politique, associatif et dans les médias.

"Je n'injurie personne"

"Le bureau de la SDJ salue le fait que la direction a (...) contacté Eric Zemmour pour lui faire de son profond désaccord tant sur la forme que sur le fond. Tout en restant très attachée à la diversité des opinions, elle lui a signifié que ses thèses sont incompatibles avec l'esprit des débats auxquels il participait à l'antenne, et plus largement avec le 'Vivre ensemble' qui caractérise RTL", a salué la société des journalistes (SDJ) dans un message interne.

La SDJ du Figaro, autre employeur d'Eric Zemmour, avait également interpellé sa direction, qui a fait savoir sa "réprobation à l'intéressé" et estimé que "ses propos ne sont pas prononcés au nom du Figaro et n'engagent en rien" le journal. Sur Paris Première où son émission Zemmour et Naulleau était diffusée mercredi soir, Éric Zemmour a défendu et maintenu ses propos. "Je n'injurie personne", a-t-il lancé.