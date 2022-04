Présidentielle 2022 : le parquet de Paris ouvre une enquête après des SMS du parti d'Eric Zemmour envoyés à des Français de confession juive

Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Paris, après l'envoi de SMS par l'équipe du candidat à la présidentielle Eric Zemmour à des Français de confession juive, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris mardi 12 avril.

Après deux plaintes de deux associations juives, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et de l'association J'accuse AIJI, cette enquête a été ouverte pour "détention, conservation, enregistrement, transmission de données à caractère personnel en dehors des cas prévus par la loi" et "communication à un tiers sans autorisation et détournement des finalités d'un fichier de données à caractère personnel."

Une instruction ouverte par la Cnil

Lundi 11 avril, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait ouvert une instruction après ce démarchage. La Cnil stipule que "le traitement des données à caractère personnel qui révèle (...) les convictions religieuses est interdit."

Eric Zemmour a recueilli 7,07% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle.