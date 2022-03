Vidéo Le ralliement de Marion Maréchal à Eric Zemmour "est une tentative un peu désespérée de sauver la campagne" de ce dernier, réagit Jordan Bardella

Le ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour, officialisé dimanche 6 mars lors d'un meeting du candidat à Toulon, est "une tentative un peu désespérée de sauver la campagne" de ce dernier, estime le président du Rassemblement national Jordan Bardella, invité de franceinfo lundi matin. "Celle qui aujourd'hui est donnée dans tous les sondages au second tour, qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen", ajoute-t-il.

"Marion Maréchal vole au secours d'Eric Zemmour quitte à se contredire elle-même, puisqu'elle avait dit il y a quelques semaines qu'elle soutiendrait le mieux placé" entre lui et Marine Le Pen, rappelle Jordan Bardella.

"Je ne comprends pas ce choix de Marion Maréchal qui me laisse plutôt perplexe. Utiliser Eric Zemmour à 35 jours de l'élection présidentielle pour nuire à Marine Le Pen et au Rassemblement national, je trouve ça peu honorable, et c'est un non-sens politique."