DIRECT. Présidentielle 2022 : la liste des candidats sera officiellement dévoilée à la mi-journée

: Emmanuel Macron participera-t-il à des débats face aux autres candidats à l'élection présidentielle ? "Cela dépendra du format", affirmait ce matin le député LREM Laurent Saint Martin, trésorier de la campagne du président sortant. Lui estime qu'un débat réunissant "12 candidats avec 1 minute 30 chacun de temps de parole" ne permettrait pas d'avoir "un débat de fond, programme contre programme".

: L'attaque de l'Ukraine par la Russie a chamboulé le calendrier de la campagne présidentielle, notamment la date de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, et le sujet monopolise les débats. Mais pourrait-elle justifier un report de l'élection présidentielle ? Notre journaliste Pauline Lecouvé vous explique pourquoi cette option demanderait une révision de la Constitution, hautement improbable.

: Jordan Bardella a aussi assuré que son parti continuerait à distribuer un tract de campagne où figure la photo d'une poignée de main entre Marine Le Pen et le président russe Vladimir Poutine, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Le président de la République a vocation à parler avec tous les dirigeants du monde", justifie-t-il, démentant que son parti soit "tendre" avec la Russie.

: Le Rassemblement national voit dans le ralliement de Marion Maréchal à Eric Zemmour, officialisé hier, "une tentative un peu désespérée de sauver la campagne", assurait Jordan Bardella tout à l'heure sur franceinfo. Le président par intérim du parti martèle que Marine Le Pen est "la mieux placée" pour battre Emmanuel Macron.

: "Je voterai Yannick Jadot et je ferai la campagne", assure Sandrine Rousseau, évincée de son équipe jeudi dernier après un article du Parisien lui prêtant des propos très critiques sur le candidat écologiste. "Cette éviction a été brutale, réagit-elle cependant, dans les "4 Vérités" sur France 2. Je ne tire pas contre mon camp, je fais vivre une écologie sociale, populaire."

: Rappelons les principales infos de ce lundi :



L'armée russe, qui poursuit son offensive en Ukraine, a affirmé qu'elle ouvrirait ce matin des couloirs humanitaires depuis quatre villes (Kiev, Marioupol, Kharkiv et Soumy). Mais certains mènent vers la Russie ou la Biélorussie. Des négociations entre l'Ukraine et la Russie doivent avoir lieu aujourd'hui.



Le président du Conseil constitutionnel officialisera à midi la liste des candidats qui pourront participer à l'élection présidentielle. Seule incertitude : la qualification ou non de Philippe Poutou. Emmanuel Macron se rend ce soir à Poissy (Yvelines), pour son premier déplacement de campagne.



• La délégation française a remporté deux médailles d'or ce matin : Cécile Hernandez est titrée en snowboard cross et Arthur Bauchet en super-combiné. Il avait déjà été sacré en descente samedi.



: Antoine Comte a également interrogé plusieurs analystes sur les chances de Jean-Luc Mélenchon d'atteindre le second tour de l'élection présidentielle. "Jean-Luc Mélenchon a définitivement quitté la zone des 9 à 10%, pense Bruno Cautrès, politologue au CNRS et au Cevipof de Sciences Po Paris. Il n'est donc pas interdit de penser, dans un contexte assez comparable à celui de 2017 et avec un électorat de gauche qui redoute d'être à nouveau humilié, qu'il progresse encore."

: Jean-Luc Mélenchon a réuni plusieurs milliers de personnes, 15 000 selon La France insoumise, lors d'un meeting à Lyon hier. Notre journaliste Antoine Comte était sur place pour rencontrer les électeurs venus l'écouter dans l'ancien quartier ouvrier de la Croix-Rousse. "La Croix-Rousse et Jean Jaurès, cela nous parle beaucoup en tant qu'électeurs de gauche, mais si on a choisi de voter pour lui, c'est surtout parce qu'il est le mieux placé pour gagner", lui ont expliqué Michel et Catherine, deux retraités habitués à voter pour le PS.







: Le ralliement de Marion Maréchal à Eric Zemmour, bien qu'attendu, était un des événements de la journée d'hier. "Il est difficile d'anticiper le gain [qu'Eric Zemmour] peut en tirer. En tout cas, ce que ça dit, c'est que Marine Le Pen continue d'être affaiblie", analyse Mathieu Souquière, consultant à la Fondation Jean Jaurès. "Elle n'attire pas. Au contraire, il y a une sorte de phénomène répulsif."







: Commençons par un point sur les principales infos du jour :



L'offensive russe se poursuit en Ukraine. Cette nuit, d'intenses bombardements ont notamment frappé Kharkiv, la deuxième ville du pays se trouvant au Nord, et Mykolaïv, au Sud.



"La France n'est pas en guerre, l'Otan n'est pas en guerre", martelait hier le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur France 2, après un nouvel échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ce dernier s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs "par la négociation ou par la guerre" selon l'Elysée.



Emmanuel Macron se rend ce soir à Poissy (Yvelines) pour son premier déplacement de campagne. Le président du Conseil constitutionnel officialisera à midi la liste des candidats qui pourront participer à l'élection. Seule incertitude : la qualification ou non de Philippe Poutou.