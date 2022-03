Huit femmes accusent Eric Zemmour de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles dans une enquête de Mediapart

"Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi."Mediapart (article abonnés) a publié, mardi 8 mars, des témoignages de femmes qui accusent Eric Zemmour de "comportements inappropriés et d'agressions sexuelles". Certaines s'expriment face caméra, pour la première fois, dans une enquête vidéo de 36 minutes, dont un extrait a été partagé sur Twitter.

Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de huit femmes qui accusent Éric Zemmour de comportements inappropriés et d’agressions sexuelles pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. Certaines s’expriment face caméra pour la première fois. pic.twitter.com/yThFx7C39o — Mediapart (@Mediapart) March 8, 2022

"Je lui ai dit, tu touches pas à la stagiaire"

Claire raconte un bref stage, à 18 ans, au Figaro en 2002. Appelée pour aider l'éditorialiste sur un problème informatique, "je sens sa main dans mon dos qui fait des allers retours de bas en haut", affirme celle qui est désormais ingénieure. Pascale Sauvage, ancienne collègue d'Eric Zemmour au Figaro, rapporte en avoir parlé à l'ancien journaliste. "Je lui ai dit, tu touches pas à la stagiaire." "Il me dit : 'Si maintenant on ne peut plus draguer les stagiaires. Les stagiaires, c'est quand même fait pour faire des pipes et du café'. Il m'a dit ça, je suis sûre", affirme-t-elle.

Une autre ancienne stagiaire, Séverine, l'accuse, en 1999 de "propositions très crues de relations sexuelles" et de l'avoir "bloquée contre la paroi de l'ascenseur et embrassée de force sur la bouche". Elle avait déjà témoigné de façon anonyme, en novembre, dans "Complément d'enquête", sur France 2.

Parmi les autres témoignages, Gaëlle Lenfant, ancienne responsable aux droits des femmes du Parti socialiste (PS) accuse l'ancien éditorialiste de l'avoir "embrassée de force" lors d'une université d'été du PS à La Rochelle au début des années 2000. Elle s'était exprimée Le 24 avril 2021 sur Facebook à ce sujet. "Je me suis trouvée tellement sidérée que je n'ai rien pu faire d'autre que le repousser et m'enfuir en courant", relatait Gaëlle Lenfant, alors "jeune militante" socialiste. Aucune plainte n'a été annoncée.

Eric Zemmour n'a pas répondu à Mediapart. Son entourage accuse le site d'investigation de vouloir "faire un coup le jour de la journée de la femme".