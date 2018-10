Eric Zemmour va donner une conférence au sein de l'école fondée par Marion Maréchal

Le polémiste s'exprimera au sein de l'établissement installé à Lyon mi-novembre, selon "L'Obs" et "Le Parisien".

Eric Zemmour à Lyon le 14 novembre ? Le chroniqueur et écrivain, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, doit donner ce jour-là une conférence au sein de l'école fondée par Marion Maréchal, l'Issep (Institut de sciences sociales, économiques et politiques), d'après L'Obs et Le Parisien. Le quotidien affirme que Jacques de Guillebon, un des dirigeants de l'établissement, lui a confirmé l'information, samedi 13 octobre. "C'est dans les tuyaux", a indiqué de son côté l'Issep à franceinfo, sans pouvoir donner davantage de détails.

Eric Zemmour fait actuellement la promotion de son livre Destin français (éditions Albin Michel). Il avait fait une séance de dédicaces, protégé par un cordon de policiers, à la Nouvelle librairie de François Bousquet, une enseigne très à droite, qui vient d’ouvrir ses portes dans le Quartier latin, à Paris. Rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet doit lui aussi tenir une conférence à l'Issep, et même y donner des cours aux élèves, selon L'Obs.