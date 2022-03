Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, entendu par la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêts

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est entendu à la Cour de justice de la République (CJR) à Paris, jeudi 3 mars, dans une affaire de "prise illégale d'intérêts" dans laquelle il est mis en examen depuis juillet dernier. L'ancien avocat n'a pas fait de commentaires à la presse à son arrivée.

Le garde des Sceaux doit être entendu sur le fond de l'affaire, comme habituellement dans ce type de procédure, par les trois mêmes juges qui l'avaient interrogé pendant près de six heures le 16 juillet. Ils ont réalisé d'autres actes et auditions depuis. La CJR est la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Des affaires liées à sa carrière d'avocat

Eric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre, qu'il occupe depuis juillet 2020, pour régler des comptes avec des magistrats croisés dans sa précédente carrière d'avocat. Des syndicats de magistrats et l'association anticorruption Anticor avaient déposé plainte. Le garde des Sceaux a toujours martelé qu'il n'avait fait que "suivre les recommandations" de son administration.

Une première affaire concerne une enquête administrative ordonnée en septembre 2020 contre trois magistrats du Parquet national financier (PNF) qui avaient fait éplucher ses factures téléphoniques détaillées et celles d'autres avocats dans le cadre d'une enquête. La seconde porte sur des poursuites administratives diligentées contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un des ex-clients d'Eric Dupond-Moretti, lequel avait critiqué ses méthodes de "cow-boy".