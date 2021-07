DIRECT. Eric Dupond-Moretti mis en examen : le Premier ministre, Jean Castex, "renouvelle toute sa confiance" à son garde des Sceaux

#COVID_19 Dans un avis publié sur son site internet, l'autorité sanitaire estime que faute de "données disponibles", proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 n'est pas nécessaire, sauf pour "les plus vulnérables et les plus âgés". Emmanuel Macron avait annoncé lundi le lancement d'une "campagne de rappel" à la rentrée pour les premières populations vaccinées.