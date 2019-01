VIDEO. Devant les boulangers, Macron regrette que "beaucoup trop" de Français oublient le "sens de l'effort"

Le président de la République s'exprimait devant les maîtres-boulangers réunis à l'Élysée pour la traditionnelle galette des rois.

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes", la petite phrase présidentielle a été très remarquée. Devant les maîtres-boulangers, Emmanuel Macron a loué, vendredi 11 janvier, "le sens de l'effort" en estimant que "les troubles que notre société traverse sont parfois dus au fait que beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir" quelque chose "sans que cet effort soit apporté".

"Notre jeunesse a besoin qu'on lui enseigne un métier et le sens de cet engagement qui fait qu'on n'a rien dans la vie si on n'a pas cet effort", a-t-il dit, devant les professionnels de la boulangerie-pâtisserie réunis à l'Élysée pour la traditionnelle galette des rois.

"Parfois on a trop souvent oublié qu'à côté des droits de chacun dans la République – et notre République n'a rien à envier à beaucoup d'autres – il y a des devoirs, a lancé le chef de l'Etat. Et s'il n'y a pas ce sens de l'effort, le fait que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice par son engagement au travail, notre pays ne pourra jamais pleinement recouvrer sa force, sa cohésion, ce qui fait son histoire, son présent et son avenir."

"Il sous-entend que les soutiens des 'gilets jaunes' ne font pas assez d'efforts !"

Si Emmanuel Macron n'a pas évoqué de manière directe le mouvement des "gilets jaunes" lors de cette déclaration, de nombreux responsables politiques ont relié cette petite phrase aux manifestations qui se déroulent depuis le 17 novembre. Invité de BFMTV, le député La France insoumise Alexis Corbière a qualifié cette sortie de "boulette du roi" : "Il sous-entend que les gens qui sont dans la rue, qui soutiennent les 'gilets jaunes', ne font pas assez d'efforts !"

Les Français et le "sens de l'effort", Alexis Corbière (LFI) répond à Emmanuel Macron pic.twitter.com/WkBcQio66d — BFMTV (@BFMTV) January 11, 2019

"Macron récidive dans l’insulte contre son peuple !" a de son côté réagi le président des Patriotes, Florian Philippot, sur Twitter. "Ayons le sens de l’effort demain : ActeIX !", a-t-il ajouté en référence à la manifestation prévue samedi.