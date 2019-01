A quoi va ressembler l'"acte 9" des "gilets jaunes" ?

A la veille du grand débat national voulu par le président de la République, des "gilets jaunes" ont prévu de se rassembler, samedi 12 janvier, pour poursuivre le mouvement.

Nouveau week-end, nouvel "acte". A quelques jours du coup d'envoi du grand débat national, qui sera donné le 15 janvier par Emmanuel Macron, des "gilets jaunes" ont prévu de se rassembler, samedi 12 janvier, pour poursuivre le mouvement et afficher leur opposition au gouvernement. Voici à quoi il faut s'attendre pour cet "acte 9".

Bourges ou Paris ?

C'est la question de ce samedi. Sur Facebook, deux événements se détachent. L'un, baptisé "Actes 9 : Paris Nous Revoilà", prévoit un rassemblement à la Défense, le quartier d'affaires aux portes de Paris. Trois mille personnes comptent y participer, 15 000 se disent intéressées. Un événement qui pourrait être un leurre, comme le fut le rassemblement annoncé à Versailles (Yvelines) pour l'"acte 6". Début janvier, l'une des figures du mouvement, Eric Drouet, avait marqué son désaccord avec certains de ses collègues, estimant qu'"ils s'éloign[aient] trop de Paris".

L'autre, "Acte 9 : Rassemblement des Gilets Jaunes au centre de la France", est organisé à Bourges (Cher) par le collectif La France en colère. Quelque 2 400 personnes déclarent qu'elles participeront, et 12 000 se disent intéressées. Ce second rassemblement a le soutien de deux figures du mouvement, Priscillia Ludosky et Maxime Nicolle. Cette dernière a assuré mardi que la manifestation avait fait l'objet d'une déclaration en préfecture, ce qu'a contesté le lendemain la préfecture du Cher. Contactée par franceinfo, celle-ci indique qu'elle communiquera vendredi à ce sujet.

Sur Konbini, Maxime Nicolle, plus connu sous le pseudonyme de Fly Rider, a expliqué le choix de Bourges. "On a voulu changer de ville pour faire en sorte que les gens n'aient pas beaucoup de distance à faire. C'est à peu près à distance équivalente de toutes les grandes villes. On voulait une ville un peu moins connue des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait du 'nassage', la tension qui monte", explique-t-il.

La mairie et les commerçants de Bourges inquiets

Horodateurs enlevés, décorations de Noël retirées, hôtel de ville et musées fermés… Comme le raconte France 3 Centre-Val de Loire, la mairie de Bourges prend ses précautions avant la manifestation de samedi, tout comme certains commerçants. "Ils ont raison d'être inquiets, moi personnellement, je le suis", a déclaré le maire, Pascal Blanc. Mais le président de l'Office de commerce et d'artisanat de la ville préfère attendre le dernier moment pour se décider, à cause des soldes qui débutent. "On tirera le rideau s'il y a des échauffourées, mais seulement au dernier moment. Ce samedi-là, ce n'est juste pas possible de fermer", explique Stéphane Jacquet.

Environ 80 000 policiers et gendarmes mobilisés

En début de semaine, le Premier ministre, Edouard Philippe, a dit un mot du dispositif déployé par les forces de l'ordre. "Il y aura près de 80 000 agents des forces de l'ordre, près de 5 000 policiers et gendarmes à Paris samedi prochain pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement", a-t-il expliqué sur TF1.

Un appel à retirer ses économies des banques

Enfin, certains membres des "gilets jaunes", dont Maxime Nicolle, ont appelé à un "référendum des percepteurs". Le principe est simple : retirer simultanément des sommes d'argent des banques, afin de paralyser leur fonctionnement. "Nous allons voter devant un distributeur de billets, explique un de ses promoteurs, Tahz San, sur YouTube. Samedi à 8 heures du matin, montre en main, nous allons tous voter en retirant notre argent. Peu importe que nous retirions 10 euros ou 1 000. (...) Vous avez vos billets dans la main, vous dites : 'a voté' . Tu votes, tu ruines l'Etat, jusqu'à ce qu'il cède sur le RIC. Et il cédera."

Cette idée n'est pas nouvelle. En France, Eric Cantona avait déjà porté, en vain, cette idée en décembre 2010. "Pour que cette démarche soit couronnée de succès, il faudrait que des millions de gens retirent leur argent, or personne ne le fera. Car avant d'être un attentat contre le système, une telle initiative représenterait un danger pour les épargnants eux-mêmes", expliquait Nicolas Bouzou, économiste du cabinet de conseil Asterès, dans Le Monde, au moment de l'appel d'Eric Cantona.

Pas de réconciliation des Lopez

Tout est parti d'un article sur un site parodique. Les Lopez, ces clans gitans qui avaient connu un certain succès sur les réseaux sociaux en 2015, "se réconcilient pour venir à Paris ce samedi", assure Secretnews, un concurrent du Gorafi. Cette histoire, construite à partir du soutien de certains membres de la communauté gitane à Christophe Dettinger, poursuivi pour avoir frappé des gendarmes, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, comme le raconte Le Parisien. Il s'agit bien évidemment d'une blague puisque toutes les "informations" du site en question "sont satiriques et/ou parodiques".