VIDEO. "Je peux avoir la nationalité française ?", demande un rugbyman à Emmanuel Macron lors de la finale du Top 14

Il n'a pas manqué l'occasion. "Je peux avoir la nationalité française, s'il vous plaît ?", a lancé le rugbyman sud-africain Maks Van Dyk à Emmanuel Macron, lors de la présentation des équipes pour la finale du Top 14, samedi 15 juin, au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). "Banco, très bien", a répondu le président de la République. "On lance la procédure." De son côté, le joueur du Stade toulousain a tenu à plaider son dossier. "Je suis très fier d'être en France", a-t-il lancé sous le regard rieur de ses coéquipiers. La réponse positive du chef de l'Etat a peut-être donné un surplus de motivation à Maks Van Dyk qui a remporté avec son équipe le titre de champion de France face à l'ASM. Il s'agit du 20e bouclier de Brennus pour le Stade toulousain (24-18). Plus solides, plus engagés physiquement, les hommes d'Ugo Mola remportent leur premier titre depuis 2012.