VIDEO. "J'ai autre chose à faire" que de "regarder la télévision" : la réponse cinglante de Macron à une question sur son déplacement en Australie

Le président n'a pas apprécié une question sur son voyage en Australie. "Est-ce une aubaine pour échapper à la contestation sociale en France ?", a ainsi demandé un journaliste, évoquant les nombreuses mobilisations qui se déroulent, mardi 1er mai.

Emmanuel Macron a expliqué que "les voyages (...) sont programmés longtemps avant", ajoutant qu'il "[s]'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris comme ailleurs".

"Pas de jour férié quand on est président"

"Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit", a assuré le chef de l'Etat, de plus en plus agacé par l'insistance des journalistes. "Vous voulez que je fasse quoi, que je reste chez moi à regarder la télévision ? J'ai autre chose à faire, je continue à travailler, les réformes continuent à être menées", a-t-il affirmé.



Assurant qu'il n'y a "pas de jour férié quand on est président de la République", Emmanuel Macron a expliqué qu'il "continue partout à développer les partenariats stratégiques pour la France, à lutter contre les insécurités (...), à développer nos partenariats économiques pour créer de l'emploi dans notre pays". Après l'Australie, le président de la République poursuit son voyage par la Nouvelle-Calédonie de jeudi à samedi.