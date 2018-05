DIRECT. Suivez les manifestations du 1er-Mai dans toute la France

Ce qu'il faut savoir

Manifestations pour les uns, projection de film pour les autres, le 1er-Mai syndical sera à nouveau organisé en ordre dispersé, avec un risque de débordement par des groupes extrémistes dans le défilé parisien. Au total, la CGT appelle à 240 manifestations ou rassemblements un peu partout en France. Le mot d'ordre est large : "Contre la remise en cause des acquis sociaux, la sélection à l'université. Pour le progrès social, la paix, la solidarité internationale !".

Les défilés démarrent dès ce matin, à Lille (10 heures, porte des Postes), Bordeaux (9h30, place de la République), Lyon (10 heures, place Jean-Macé), Marseille (10h30, Vieux Port), Rennes (10h30, place de la Mairie) ou Strasbourg (10 heures, place De Lattre de Tassigny).

A Paris, le cortège s'élancera à 14h30 de la Bastille, direction la place d'Italie, à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires et Unef. La préfecture de police craint des violences et des dégradations de la part de groupes extrémistes qui entendent s'en prendre aux forces de l'ordre et aux "symboles du capitalisme" à l'occasion, notamment, du 50e anniversaire des événements de mai 1968.

Marine Le Pen sera à Cannes ce matin pour déposer une gerbe de fleurs devant la statue de Jeanne d'Arc. Elle rejoindra ensuite Nice, avec ses alliés au Parlement européen, pour défendre "l'identité" et "la souveraineté des nations". Elle tiendra ensuite un meeting et prononcera un discours vers 16h30. Son père, Jean-Marie Le Pen, fêtera comme à son habitude le 1er-Mai à Paris devant la statue équestre de Jeanne d'Arc.

Un 1er-Mai sous un mot d'ordre "revendicatif et culturel". CFDT, CFTC et Unsa projetteront à Paris un film italien en avant-première, 7 Minuti, qui met l'accent "sur l'importance du dialogue social et de la négociation collective".