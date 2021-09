Emmanuel Macron a été victime d'un jet de projectile, lundi 27 septembre, à Lyon, selon des images tournées par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Le président déambulait dans les allées du Salon international de la restauration et du tourisme (Sirha), peu avant midi, quand il a été touché à l'épaule par un objet, qui pourrait s'apparenter à un œuf mais a tout de même rebondi. Sur cette vidéo, on aperçoit une main sortir de la foule, à un mètre environ du président de la République, avant de jeter le petit projectile.

L'individu, qui a crié "Vive la révolution", a été immédiatement arrêté par le service d'ordre du président de la République, selon des images tournées par Lyon Mag. Cet homme a été évacué dans une autre pièce et menotté. Emmanuel Macron a repris sa visite quelques secondes plus tard. "S'il a un truc à me dire, qu'il vienne me le dire", a-t-il commenté, toujours selon les images de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. "J"irai le voir après."

Il s'agit de la 20e édition de ce grand rendez-vous des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. C'est la première fois qu'un président de la République visitait le Sirha.

Le 8 juin, Emmanuel Macron avait été frappé au visage par un homme, en marge d'un déplacement à Tain-L'Hermitage (Drôme), provoquant une importante vague de protestations au sein de la classe politique. Jugé en comparution immédiate deux jours après les faits, l'homme sans emploi et vivant du RSA avait été condamné à quatre mois de prison ferme. Il est sorti de prison le 21 septembre.