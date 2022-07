Lors de son premier quinquennat, le chef de l'Etat avait posé l'image d'un président jupitérien, en référence à Jupiter, le dieu romain qui gouverne la Terre et le ciel.

Au début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron s'était posé en président "jupitérien". L'expression renvoie à Jupiter, roi des dieux de l'Antiquité romaine. La donne a changé en 2022, à l'entame du second mandat du chef de l'Etat. Affirmant qu'il n'avait pas revendiqué cette référence à Jupiter, le président de la République a déclaré en souriant, jeudi 14 juillet, au cours de l'interview qu'il a donné à l'occasion de la fête nationale : "Si certains avaient voulu me voir comme tel [un dieu romain], c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge."

L'image mythologique était clairement assumée. En 2017, en déplacement à New York pour vendre les performances économiques de la France, Bruno Le maire, ministre de l'Economie, s'était comparé à un dieu de la mythologie grecque, Hermès, le messager des dieux. "Je sais que certains doutent encore des changements, attendons et nous verrons. Ils verront ! Emmanuel Macron est Jupiter… Je suis Hermès, le messager, celui qui doit transmettre le message. Un message clair et très simple : la France est de retour." Une phrase qui avait déclenché quelques rires dans le public.