"Un allié se doit d'être fiable" : Emmanuel Macron tacle Donald Trump sur son retrait de Syrie

L'amitié affichée en début de mandat semble être passée. Dimanche 23 décembre, Emmanuel Macron a critiqué ouvertement Donald Trump sur sa décision de retirer les forces américaines de Syrie. "Un allié se doit d'être fiable", a déclaré le président français. Un nouveau signe de la détérioration de leur relation depuis septembre, après un an de lune de miel.

"Je regrette très profondément la décision prise" par les Etats-Unis de se retirer de Syrie, a dit Emmanuel Macron en visite au Tchad. "Etre allié, c'est combattre épaule contre épaule", a-t-il ajouté, en précisant que c'était précisément ce que la France faisait avec le Tchad, mais aussi avec les Etats-Unis, dans la lutte contre les groupes jihadistes dans la bande sahélo-saharienne.

Soutien à l'ex-chef du Pentagone

Et pour enfoncer le clou, Emmanuel Macron a affiché un soutien marqué à l'ex-chef du Pentagone, Jim Mattis, qui, pour montrer son désaccord, a démissionné en insistant sur la nécessité pour les Etats-Unis de "traiter les alliés avec respect".

"Je veux ici rendre hommage au général Mattis et aux propos qui ont accompagné sa décision. Depuis un an, nous avons constaté comment il a été un interlocuteur fiable", a dit le président français lors d'une conférence de presse avec son homologue tchadien Idriss Deby. Il a aussi souligné que ce retrait mettait en danger leurs alliés kurdes. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, également alliés des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique, n'ont pas caché leur inquiétude après l'annonce du retrait américain.