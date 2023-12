Politique : "Le projet d'Emmanuel Macron ne tient plus la route", fustige Daniel Cohn-Bendit

"Le projet d'Emmanuel Macron ne tient plus la route, ça ne fonctionne pas", fustige dimanche 17 décembre sur France Inter l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit. Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, l'écologiste prend ses distances avec le chef de l'Etat qui n'est pas parvenu, selon lui, à "dépasser" le clivage gauche-droite. "Il est temps de trouver une autre perspective politique, parce que pour l'instant la politique en France et la politique du Président s'enfoncent et on ne voit pas très bien où tout cela peut déboucher", avance Daniel Cohn-Bendit.

L'ancien eurodéputé considère qu'il est "trop simple de dire que [le parti d'Emmanuel Macron] bascule par la droite". Il rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron vantait la politique du "en même temps, c'est-à-dire de dépasser une culture politique française délétère et terrible (...) qui ne permet pas, à la fin, de trouver politiquement des compromis". "Il voulait la dépasser, et visiblement il n'y arrive pas", regrette Daniel Cohn-Bendit.

LFI "est l'incarnation du refus de faire de la politique

Alors que les élections européennes doivent se tenir en juin 2024, Daniel Cohn-Bendit apporte donc désormais son soutien à l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann.

"Raphaël Glucksmann incarne quelque chose qui manque à la politique française, c'est-à-dire une culture de gauche réformiste qui est une synthèse écolo-socialo-humaniste." Daniel Cohn-Bendit à France Inter

Pour l'ancien leader de Mai-68, la France a "aujourd'hui besoin" d'une "gauche réformiste qui sera capable, en proposant un programme innovant, de faire des coalitions et d'organiser une nouvelle majorité". Pour les Européennes, Daniel Cohn-Bendit brandit donc l'idée d'une liste commune "menée par Raphaël Glucksmann" afin de "redonner de l'espoir à un électorat réformiste de gauche". Il estime que si cette "nouvelle union à gauche" réussit aux élections européennes, alors il faudra en tirer les leçons afin de "relancer un nouveau cycle pour la gauche en France".

Pour cela, Daniel Cohn-Bendit invite la gauche à "s'émanciper de La France insoumise, surtout de Jean-Luc Mélenchon". L'écologiste accuse "la politique de Jean-Luc Mélenchon" d'être "dangereuse". "C'est un mélange de radicalisme, d'islamo-folie et d'antisémitisme", s'insurge-t-il. Pour Daniel Cohn-Bendit, le parti LFI "est l'incarnation du refus de faire de la politique, c'est un radicalisme qui mène dans le mur".