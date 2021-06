Otan : après des mois de tension, Macron et Erdogan se sont retrouvés

Syrie, Libye, la Méditerranée... Les présidents français et turc Emmanuel Macron et Recep Tayyipp Erdogan, qui se sont revus juste avant le début du sommet de l'Otan à Bruxelles (Belgique) lundi 14 juin, ont beaucoup de sujets de discorde.

Les relations n'ont cessé de se tendre depuis deux ans entre Emmanuel Macron et Recep Tayyipp Erdogan. En octobre 2020, le président turc s'était interrogé sur la santé mentale de son homologue français. Des propos en réaction à la volonté française de lutter notamment contre l'islam radical. Des provocations puis des incidents diplomatiques : il y a un an, en mer Méditerranée, un incident oppose des bâtiments de guerre turc et français. Inadmissible entre membres de l'Otan selon Emmanuel Macron, qui a demandé des explications.

Discussions "utiles" entre Macron et Erdogan

Les autres points de friction ne manquent pas : désaccords sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sur la guerre en Syrie ou encore en Libye. Mais les deux pays ont assuré lundi 14 juin que le dialogue, qui a eu lieu dans la matinée entre les deux chefs d'Etat, avait été constructif et "utile". L'heure semble être désormais à l'apaisement.