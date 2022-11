"Ocean Viking" : pour Gérard Collomb, accueillir le navire est une "erreur" qui risque de "créer un précédent"

Lundi 14 novembre, le journaliste Guillaume Daret, en direct de Bali en Indonésie, où s'ouvre mardi le G20, explique que Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a estimé que l'accueil des migrants du navire "Ocean Viking" par la France est une "erreur" qui risque de "créer un précédent".

Les relations entre la France et l'Italie sont mises à mal par le dossier de l'Ocean Viking, un navire dont les 230 migrants ont finalement été accueillis par la France. Lundi 14 novembre, le journaliste Guillaume Daret, en direct de Bali (Indonésie), où s'ouvre mardi le G20, explique que Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a fait une "déclaration fracassante" sur le sujet dans les colonnes du Point.



Gérard Collomb estime que "ça ouvre une brèche"

Pour Gérard Collomb, "accueillir l'Ocean Viking est une erreur", explique le journaliste. "Il estime que ça va créer un précédent et que ça ouvre une brèche. Mais surtout, il va encore plus loin, révélant qu'il y a quatre ans, Emmanuel Macron aurait souhaité ouvrir un hotspot à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou à Toulon (Var). Les hotspots, ce sont ces centres d'accueil de migrants, où on les accueille avant d'examiner leurs demandes. Il dit s'y être opposé à l'époque, et explique que c'est l'une des raisons qui explique sa démission", poursuit Guillaume Daret.