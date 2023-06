Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne continuent de rebondir après deux mois de défiance

Désormais, 64% des Français ne font "pas du tout" confiance à Emmanuel Macron, soit un recul de 6 points selon une étude Elabe pour "Les Echos".

L'image de président de la République et de la Premier ministre s'améliore légèrement. Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne continuent de rebondir après deux mois de forte défiance liée à la réforme des retraites, rapporte un sondage Elabe pour Les Echos, vendredi 2 juin. Un premier sondage BVA pour RTL, une semaine plus tôt, montrait qu'Emmanuel Macron regagnait 6 points avec 32% des Français ayant une "bonne opinion" de lui. Elisabeth Borne reprenait cinq points d'opinions positives, à 32%, selon ce baromètre.

Selon l'étude Elabe, le chef de l'Etat gagne 4 points, ce qui fait grimper à 29% le nombre de Français lui accordant leur confiance "pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays". La défiance envers le président perd également en intensité, avec 64% des Français qui ne lui font "pas du tout" confiance, soit un recul de 6 points. Il s'agit du premier mois où Emmanuel Macron enregistre une baisse aussi sensible de cet indicateur depuis août 2022. Le président conserve une confiance solide de ses sympathisants (90% auprès des sympathisants Renaissance et alliés) et progresse au sein de l'électorat de Valérie Pécresse (42%).

Elisabeth Borne gagne quant à elle 2 points, mais reste faible, à 24 % de confiance. Il s'agit de l'une des cotes les plus basses enregistrées pour un Premier ministre d'Emmanuel Macron, relève Elabe.