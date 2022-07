Incendies : Emmanuel Macron se rendra en Gironde ce mercredi

Emmanuel Macron se rendra ce mercredi 20 juillet sur les lieux des incendies en Gironde, ont appris franceinfo et France Bleu Gironde mardi après-midi, d'un proche du président et d'un élu local. Le président de la République apportera son soutien aux pompiers mobilisés ainsi qu'aux populations touchées, alors que 19 300 hectares ont brûlé en une semaine. Emmanuel Macron devrait, à l'occasion de ce déplacement, effectuer des annonces en matière de lutte contre les feux de forêt, d'après un conseiller contacté par franceinfo.

Le déplacement est aussi l'occasion de répondre à certaines inquiétudes, formulées notamment par des élus locaux ces derniers jours. Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze, a par exemple interpellé directement le président de la République, estimant que la flotte de protection aérienne était insuffisante.

Plus de moyens aériens contre les incendies

Dans une lettre ouverte écrite avec Xavier Fortinon, président du département des Landes et publiée par Le Figaro ce mardi, il demande un renforcement des moyens : "Nous ne disposons en France que de douze Canadairs, sollicités de part et d'autre du territoire national et européen en fonction des besoins. Outre l'amélioration des conditions de travail des pilotes [...] nous devons aussi assurer leur présence sur une partie plus large du territoire." Le président du département de la Gironde appelle également à la constitution d'une Sécurité civile européenne pour faire face aux grands incendies appelés à se multiplier.

Après son détour sur les lieux de l'incendie, Emmanuel Macron se rendra jeudi sur l'étape du Tour de France entre Lourdes et Hautacam, dans les Hautes-Pyrénées.