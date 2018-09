Guadeloupe : Emmanuel Macron pose la première pierre du futur CHU

La pose de cette première pierre par Emmanuel Macron était très attendue. Elle est le point de départ d'un nouveau centre hospitalier en Guadeloupe. Mais en attendant, l'hôpital historique de l'île est dans un état critique. Déjà vétuste, il y a moins d'un an, les flammes ont ravagé une partie du bâtiment. Depuis, le personnel hospitalier s'organise pour assurer les soins dans des conditions logistiques et sanitaires difficiles.

La colère du personnel soignant

Samedi 29 septembre, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est rendue sur place et a dû affronter la colère du personnel soignant. "Vous nous dites ça, mais on a besoin de cas concret, tout de suite. On a besoin de brancards tout de suite, on a besoin de chaises roulantes tout de suite", lui a lancé un membre du personnel soignant. Le nouveau centre hospitalier devrait être opérationnel en novembre 2022.