VIDEO. "On a besoin de brancards, tout de suite" : en Guadeloupe, un nouvel hôpital très attendu des soignants

Le geste est symbolique, il était surtout très attendu par les Guadeloupéens. Avant de prendre la direction de l'île de Saint-Martin, la prochaine étape de sa visite aux Antilles, Emmanuel Macron a tenu à poser lui-même la première pierre du futur nouvel hôpital de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. En attendant un nouveau bâtiment, l'hôpital historique de l'île se trouve dans une situation particulièrement difficile.

Les personnels soignants en colère

En cause, la vétusté de ses installations et, surtout, un incendie qui a ravagé une partie du site il y a un peu moins d'un an. Depuis, le personnel s'organise pour assurer les soins dans des conditions logistiques et sanitaires compliquées. La ministre de la Santé, qui accompagnait le chef de l'État et qui s'est rendue sur place, a dû affronter la colère des équipes médicales qui réclament des mesures concrètes, comme l'achat de nouveaux brancards.

