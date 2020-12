Eurozapping : Erdogan s’en prend à Macron, un ancien Premier ministre maltais auditionné

La relation entre la France et la Turquie se dégrade encore un peu plus. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’en est de nouveau pris à Emmanuel Macron. "C’est un problème pour la France. Avec lui, la France vit une période très dangereuse. J’espère qu’elle va se débarrasser du problème Macron le plus vite possible". Les points de désaccords sont nombreux : Syrie, Libye, Haut-Karabagh…

Journée d'hommage en Azerbaïdjan

Justement, en Azerbaïdjan, à Bakou, une journée d’hommage aux victimes était organisée en l’honneur des quelque 2 780 soldats tombés dans le conflit avec l’Arménie dans le Haut-Karabagh. Un accord signé sous l’égide de la Russie a accordé la victoire à l’Azerbaïdjan.



Enfin, à Malte, l’ancien Premier ministre, Joseph Muscat, était auditionné, trois ans après le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Elle enquêtait sur les liens entre la mafia et les autorités.