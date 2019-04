Europe : tensions toujours vives entre la France et la Pologne

Dominique Derda, journaliste spécialisé sur le sujet, explique que les conservateurs polonais ont une vision bien précise de l'Union Européenne. Visiblement, ils ne réfléchissent pas réellement dans l'intérêt de tous les pays. "Ils rêvent d'une Europe à la carte. On prend ce qui est bon, c'est-à-dire les aides européennes : 100 milliards d'euros quand même depuis que la Pologne est entrée dans l'Union européenne", explique-t-il.

Tensions avec la France

De plus en plus proche du gouvernement Trump, la Pologne agace en Europe. La France entretient de vives tensions avec ce pays. "On se souvient de l'annulation par la Pologne en 2016 d'un contrat de 50 hélicoptères de combat qui devaient être fabriqués en France par Airbus", remarque-t-il. Preuve de ces désaccords, le Président Macron a même annulé une récente venue dans le pays.

