Pologne : la foi en l’Église et en la croissance

S'ils ont particulièrement foi en leur Église, les Polonais ont également depuis peu foi en leur économie. Jamais elle ne s'est aussi bien portée depuis la chute du régime communiste il y a 30 ans. Sur la place du marché à Cracovie, il n'y a pas que les touristes étrangers qui ont le sourire. Les habitants aussi. Le chômage est au plus bas et dans le secteur privé, les salaires augmentent.

Les entreprises polonaises gagnent du terrain

Au sein de l'Union européenne, les entreprises polonaises gagnent du terrain. Elles sont souvent moins chères que leurs concurrentes d'Europe de l'Ouest et sont aussi de plus en plus performantes. C'est le cas de Zaslaw qui fabrique des remorques métalliques. La société de 450 salariés fait aujourd'hui partie des 10 constructeurs qui dominent le marché européen. Pour en arriver là, Zaslaw n'a pas hésité à investir massivement et à se doter de robots. En 2018, pas moins de 5 000 remorques de toutes tailles sont sorties des chaînes de montage. Cette année, Zaslaw prévoit d'en produire 1 000 de plus dont les deux tiers au moins devraient partir à l'exportation.

Le JT

Les autres sujets du JT