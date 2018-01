Entreprise : les PME françaises à la conquête du marché chinois

Accompagné de son maitre d'œuvre, Alban Lapierre vient visiter ce jour-là l'un de ses plus gros chantiers. Le chef d'entreprise est à la tête d'une PME spécialisée dans la rénovation énergétique. Un savoir-faire qu'il exporte depuis cinq ans en Chine. Le marché chinois lui rapporte un million d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires. Mais sa réussite n'aurait pas été possible sans un précieux partenaire. Deux fois par semaine, il s'entretient depuis la Chine avec Catherine Chauvin. Ensemble, ils partagent la moitié des bénéfices. Le prix à payer pour profiter de son réseau et se développer sur place.

Un marché difficile à conquérir

Dernière savonnerie industrielle française, la société Savonnerie de l'Atlantique a elle aussi tenté de conquérir le marché chinois. Ici, on produit 8 000 tonnes de savon par an, et le patron comptait en exporter 20% rien qu'en Chine. Mais faute d'intermédiaire, son stock lui est resté sur les bras. La PME n'a pas encore trouvé de solution, mais elle n'a pas abandonné pour autant son ambition chinoise.

