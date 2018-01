Chine : Emmanuel Macron signe un contrat à 10 milliards d'euros

Pour sa deuxième journée en Chine, Emmanuel Macron a signé un accord commercial de 10 milliards d'euros pour construire une usine de traitement et de recyclage de déchets. Le journaliste David Boéri revient sur cette bonne nouvelle. "Officiellement, on peut parler d'effet Macron puisque c'est devant lui que l'accord a été signé. En réalité, c'est ici le résultat de près de dix ans de négociations. Le projet avait été évoqué dès novembre 2007 par Nicolas Sarkozy en visite à Pékin. Les discussions avaient ensuite été confirmées par François Hollande alors qu'il recevait son homologue à l'Élysée", explique-t-il.

L'histoire n'est donc pas nouvelle et, surtout, elle n'est pas terminée. Le journaliste ajoute : "Ce contrat de 10 milliards doit encore être bouclé, il comporte plus de 10 000 pages dont plusieurs centaines doivent être rédigées. Areva espère lancer le chantier de cette nouvelle usine avant la fin de l'année. Le chef de l'État est, de fait, un VRP du 'made in France'. Ce n'est pas le cas en Allemagne par exemple qui n'attend pas sa chancelière pour conclure des contrats, avec succès."

