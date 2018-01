Emmanuel Macron veut faire entrer la baguette au patrimoine mondial de l'Unesco

Une croûte croustillante, une mie moelleuse : la baguette est un classique français, et en est même devenue un symbole. Selon les Mâconnais, elle aurait toute sa place dans le patrimoine mondial. "On parle toujours du Français avec sa petite baguette sous le bras, pourquoi pas ?", réagit un Mâconnais.

Le pain préféré de sept Français sur dix

Pour l'instant, la baguette n'est pas encore reconnue par l'Unesco. La demande doit encore être déposée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Mais la perspective plaît bien à de nombreux boulangers, comme Patrick Puget : "Je pense que ça peut être un plus, c'est une reconnaissance de notre métier". Clément s'inquiète de la perte de ce savoir-faire face à la popularité grandissante du pain industriel. À 27 ans, le jeune homme vient de reprendre cette boulangerie il y a à peine 4 mois. Ici, on donne au pain son temps, et tout est fait à partir de produits locaux. "Si on perd cette tradition, dans 50 ans, on n'aura plus de vrais boulangers", s'inquiète Clément Disdier. "On ne saura plus faire du pain correctement, et le pain, c'est un peu la France. L'image du Français, c'est le béret et la baguette sous le bras". Et c'est d'ailleurs le pain préféré de sept Français sur dix.

