La baguette entrera-t-elle au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Selon Julie Beckrich, la volonté d'Emmanuel Macron de faire entrer la baguette au patrimoine mondial de l'Unesco a des chances d'aboutir, car, comme elle l'explique : "Il faut que ce soit un savoir-faire lié à l'artisanat traditionnel, et qui doit procurer un sentiment d'identité. C'est comme ça que l'Italie a réussi il y a un mois à faire classer sa pizza napolitaine, et surtout, le geste impressionnant du pizzaiolo. C'est comme ça qu'en 2010, la gastronomie à la française avait fait son entrée au patrimoine immatériel de l'Unesco."

Seulement une demi-baguette de pain par jour et par Français

"Pour ce nouveau dossier", poursuit la journaliste, "On ne devrait pas avoir trop de mal à défendre notre attachement à la baguette, avec 12 millions de personnes qui entrent chaque jour dans une des 32 000 boulangeries de France... Un vrai rituel." Et pourtant, la consommation de pain en France a beaucoup diminué. "En 1950, chaque Français consommait entre une baguette et une baguette et demie chaque jour, contre seulement une demi-baguette aujourd'hui", souligne la journaliste.

