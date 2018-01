Emmanuel Macron veut faire entrer la baguette de pain au patrimoine mondial de l'humanité

Il s'agit là d'un "savoir-faire", d'un "tour de main", a déclaré le chef de l'Etat, vendredi, à l'occasion de la traditionnelle galette des rois à l'Elysée. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte lors de la traditionnelle galette des rois à l'Elysée, le 12 janvier 2018. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

A peine rentré de deux voyages d'Etat en Chine et en Italie, Emmanuel Macron avait rendez-vous avec la traditionnelle galette des rois de l'Elysée, vendredi 12 janvier. Et, entre deux parts de gâteau, le chef de l'Etat a fait savoir qu'il souhaitait que l'Unesco inscrive la baguette au patrimoine mondial de l'humanité. "La France est un pays d'excellence dans le pain parce que la baguette est enviée dans le monde entier, a-t-il explique sur Europe 1. Il faut en préserver l'excellence et le savoir-faire."

Ce n'est pas simplement inscrire le nom de la baguette, c'est avec elle inscrire des ingrédients, un savoir-faire et un tour de main.Emmanuel Macronà Europe 1

Le chef de l'Etat a également précisé que la baguette était "le quotidien des Français". Et qu'il n'y a "pas d'histoire de religion, tout le monde en a, ça fait partie de l'humanité depuis le début".

Comme la pizza napolitaine

Il s'agit avant tout d'une demande de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF). Pour son président Dominique Anract, la baguette est un produit "merveilleux" fait de farine, d'eau, de sel et de levure. Il "aurait sa juste place" au patrimoine mondial.

Quelques temps après que l'art du pizzaïolo napolitain qui fait valser la pâte dans les airs soit entré au patrimoine immatériel de l'humanité, les boulangers français comptent bien suivre la même voix. "Je connais nos boulangers, ils ont vu que les Napolitains avaient réussi à classer leur pizza au patrimoine mondial de l'Unesco, donc ils se disent pourquoi pas la baguette, et ils ont raison !", a conclu Emmanuel Macron.