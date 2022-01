Emmanuel Macron : retour sur les derniers vœux de son quinquennat

Emmanuel Macron a placé les derniers vœux de son quinquennat sous le signe de la pandémie, vendredi 31 décembre. Il en a profité pour appeler "[les] 5 millions de non-vaccinés" à "faire ce geste simple". Le sujet de l'Europe était également très présent. Depuis samedi 1er janvier, la France préside en effet l'Union européenne. Cette présidence tournante offre une vitrine à Emmanuel Macron, pas encore candidat aux élections présidentielles. "Vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment, qui ne survient qu'une fois tous les 13 ans, un temps de progrès pour vous", a-t-il déclaré.

L'opposition reste sur sa faim

Le président de la République en a également profité pour évoquer le bilan de son quinquennat. L'opposition, elle, est restée sur sa fin. "Un discours d'autosatisfaction, à la fois sur le quinquennat et à la fois sur la gestion de la crise sanitaire", juge Agnès Evren, députée européenne LR et porte-parole de Valérie Pécresse. "On aurait dû sentir cette urgence climatique, et surtout les solutions, les mesures qu'allait prendre le président", estime quant à elle Marine Tondellier, porte-parole (EELV) de Yannick Jadot.