Emmanuel Macron et Edouard Philippe utilisent une application pour évaluer les ministres (et estiment que c'est normal)

Certains médias ont évoqué une application "secrète" qui place les ministres "sous surveillance". L'Elysée préfère parler de "tableau de suivi", Matignon d'"une appli". Un outil pour suivre en temps réel l'activité des ministres a été développé avant l'été par les services du Premier ministre, a appris France Télévisions lundi 16 septembre. Une manière pour le président, qui se plaint régulièrement du délai entre le vote d'une loi et sa mise en œuvre, de surveiller l'avancée de ses réformes.

A la base de cette application, des indicateurs, baptisés "objets de la vie quotidienne des Français", auquel ont accès tous les ministres, ainsi que les directeurs de cabinet et d'administration centrale. Une capture d'écran du tableau pour l'Education nationale, publiée par BFMTV, indique par exemple que le dédoublement des classes de CP-CE1 en réseau d'éducation prioritaire est rempli à 90%. Un indicateur global, nommé "taux d'exécution du plan de transformation", agrège l'avancée des réformes dans chaque ministère. "Ce sont les chefs de projet qui remplissent les indicateurs", précise une source proche du Premier ministre à France Télévisions.

Ces indicateurs sont consultés à intervalles réguliers par le président et le Premier ministre, précise l'Elysée. Le palais présidentiel revendique un processus de management public parfaitement normal.

Un point de vue partagé par l'ancienne ministre de la Décentralisation, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, Marylise Lebranchu. Sur Twitter, elle assure qu'un tel "tableau de bord" existait déjà, sous une autre forme, durant le quinquennat de François Hollande.

Les journalistes nous annoncent qu’un tableau de bord du travail des ministres est en place et le président et le premier ministre suivent les décrets d’application, c’était exactement comme cela avec François hollande demander à j m Le Guen et au SGG rien de neuf,la com...