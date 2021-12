Emmanuel Macron dressera le bilan de son quinquennat mercredi soir sur TF1 et LCI

Il "répondra aux questions que se posent les Français" et s'exprimera "sur la manière dont il a vécu son quinquennat" et "sa vision de l'avenir". Les chaînes de télévision TF1 et LCI diffuseront, mercredi 15 décembre à 21h05, un grand entretien avec le président de la République Emmanuel Macron, dans lequel il sera interrogé sur le bilan de son quinquennat. L'entretien, intitulé "Où va la France ?", a été enregistré dans les conditions du direct, précise le groupe à l'AFP.

A quatre mois du premier tour de l'élection présidentielle, le chef de l'Etat, qui n'a pas encore officialisé sa candidature à sa réélection, devra répondre pendant une heure et demie aux questions des journalistes Audrey Crespo-Mara de TF1 et Darius Rochebin de LCI.

A la suite de l'entretien, TF1 et LCI proposeront deux émissions spéciales politiques.